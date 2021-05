Alkolenker beging Fahrerflucht nach Auffahrunfall

Die 48-jährige Frau aus Feldkirchen hatte gegen 13.23 Uhr ihren Pkw auf der St. Veiter Straße in Feldkirchen stadtauswärts in Richtung B94 (Ossiacher Straße) an der Kreuzung bei der Stopptafel angehalten, als ihr der unbekannte Fahrzeuglenker mit seinem Auto hinten auffuhr und ihren Pkw ein Stück in die Fahrbahn der B94 schob. Der unbekannte Fahrzeuglenker stieg aus seinem Fahrzeug und gab gegenüber den Beteiligten an, dass diese nicht die Polizei rufen sollen, da er Alkohol getrunken habe. Als der am Rücksitz bei der Frau mitgefahrene 19-jährige Mann die Polizei verständigte, dürfte der unbekannte, etwa 40 bis 50-jährige Mann die hintere Kennzeichentafel von seinem PKW entfernt haben. Er stieg in sein Auto und fuhr ohne hintere Kennzeichentafel auf der B94 in Richtung St. Veit davon. Beim fahrerflüchtigen Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen VW Passat (Schräghecklimousine), dunkelgrau, Baujahr 1996-2005, die beiden letzten Buchstaben des Kennzeichens lauten „BV“.