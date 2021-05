NBA: Philadelphia im Play-off mit 3:0-Vorsprung

Nach den Milwaukee Bucks steht auch das topgesetzte Team der Eastern Conference im NBA-Play-off vor dem Aufstieg. Die Philadelphia 76ers überrollten die Washington Wizards am Samstag auswärts mit 132:103 und führen in der „best of seven“-Serie mit 3:0. Joel Embiid war für die Wizards nicht zu stoppen. Der Center erzielte bereits in den ersten drei Vierteln 36 Punkte, eine Karrierebestmarke im Play-off, und wurde im Schlussabschnitt geschont.