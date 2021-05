Kogler macht Formel-1-Fans für Spielberg Hoffnung

Die Chancen stehen sehr gut, dass bereits beim ersten von zwei Formel-1-Gastspielen in Spielberg von 25. bis 27. Juni mehr als die zu diesem Zeitpunkt noch höchstens erlaubten 3.000 Fans dabei sein dürfen. Die Corona-bedingt gültigen Zuschauergrenzen im Profisport fallen in Österreich zwar erst mit 1. Juli. Im Gesundheitsministerium werde gemeinsam mit dem Kanzleramt aber an Lösungen gearbeitet, sagte Sportminister Werner Kogler (Grüne).