Wieder weniger Fünfer bei heuriger Mathe-Matura

Jahresnote verbesserte Ergebnisse

Am gleichmäßigsten verteilt sind die Noten in den AHS, wo gut 22 Prozent in Summe mit Sehr Gut benotet wurden. Mit knapp 27 Prozent erreichten die meisten Schüler hier ein Befriedigend, gut 23 Prozent schnitten mit Gut ab und jeder Fünfte mit Genügend. Nur 7,4 Prozent wurden in der Gesamtnote mit Nicht Genügend beurteilt. 7,3 Prozent haben sich durch die Jahresnote verbessert, bei 4,9 Prozent hat sie sich verschlechtert.