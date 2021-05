Die wichtigsten Antworten zur heurigen Matura

In wie vielen Fächern muss man maturieren?

Ursprünglich gab es zwei Varianten: entweder vier Fächer schriftlich, zwei mündlich oder in jeweils drei Fächern. Für alle, die Letzteres gewählt haben, ändert sich nichts. Die anderen konnten, wenn sie wollten, ein Fach streichen – in dem Fall gilt die Note des Zeugnisses der letzten Klasse.