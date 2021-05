„Müssen mit vollen Auftragsbüchern zusperren“

Definitiv. Holz spart im Vergleich zu Beton rund 50 Prozent an CO2, also Kohlenstoffdioxid, ein. Das hat die Politik in den vergangenen Jahren weltweit erkannt und forciert deshalb den Holzbau, speziell in Hinblick auf die Klimaerwärmung. Ich halte übrigens nichts davon, Wälder auf Basis von fixen Quoten außer Nutzung zu stellen, wie das etwa die Grünen EU-weit fordern. Das würde bedeuten, die CO2-Leistungen der Wälder zu vermindern und die dringend benötigten Baustoffmengen für klimafreundliches Bauen zu reduzieren. Nicht, dass man das jetzt falsch versteht: Ich bin für den Erhalt der Wälder und für Naturschutzgebiete. Aber wo wir können, müssen wir Beton durch Holz ersetzen - am besten Beton möglichst unter die Erde, und wo es passt, Holz über der Erde. Und dafür brauchen wir gesunde nachhaltig bewirtschaftete Wälder. Wir müssen zukünftig viel intelligenter bauen und verdichten, Freiräume schaffen. Wir brauchen mehr an die Bedürfnisse des Menschen angepasste Quartiere. Jetzt aber könnten wir in die perverse Situation geraten, in Kanada Holz einzukaufen, um in Europa klimafreundlich zu bauen.