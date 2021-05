Lehrerin nach fragwürdigen Postings suspendiert

Aufgebrachte Eltern aus Braunau hatten sich – aus Angst um ihre Kinder – an die Bildungsdirektion Oberösterreich gewandt, nachdem einigen die fragwürdigen Postings der Lehrerin in den sozialen Medien aufgefallen waren. Die Pädagogin veröffentlichte dort Corona-Verschwörungstheorien auch geschmacklose Nazi-Vergleiche, postete Beiträge vom „Desinfizierungswahn“ in Schulen, beschimpfte und verunglimpfte Politiker sowie Polizei, aber vor allem auch Eltern. Die Bildungsdirektion des Landes reagierte gestern prompt. Man startete eine dienstrechtliche Prüfung des Falles und informierte die Lehrerin bis zur Klärung der weiteren Schritte über ihre vorläufige Suspendierung.