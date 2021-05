Drogen-Thriller: Jetzt läuft Jagd auf Hintermänner

Verdächtige wortkarg

Die Behörden hüllen sich zu den Ermittlungen in Schweigen und wollen weder bestätigen noch dementieren, dass sich Heroin überhaupt in Österreich befindet. Immerhin geht es um Suchtgift im Wert von mindestens 2,6 Millionen Euro, das in einer Halle im Großraum Graz gelagert sein soll. Und die drei Verdächtigen, von denen einer in Wien einsitzt und zwei in Kroatien, plaudern auch nicht besonders viel.