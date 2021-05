Drogen-Thriller: Mafia hält Agenten in Atem

Ein außergewöhnlicher Schlag gegen die internationale Drogenkriminalität dürfte vor wenigen Tagen in Graz gelungen sein. Wie die „Krone“ erfuhr, gab es drei Festnahmen, wovon ein Verdächtiger in Österreich, weitere zwei in Kroatien einsitzen. Es geht um Heroin im Millionen-Wert, von dem aber jede Spur fehlt ...