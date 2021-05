Alex gewinnt „Germany‘s Next Topmodel“ 2021

Finalshow mit Tokio Hotel

Das Finale fand in diesem Jahr lediglich mit den Finalistinnen statt, die Zuschauer wurden ausschließlich via Screen zugeschaltet. In verschiedenen Walks zeigten Romina, Alex, Soulin und Dascha ihr Können, außerdem gab es Rückblicke auf die 16. Staffel „Germany‘s Next Topmodel“. Für Stimmung sorgten Tokio Hotel und Zoe Wees, die live performten.