Italien beginnt mit Impfung von Schülern

In Italien wird die Impfkampagne zügig fortgesetzt. Auf Sizilien beginnt die Impfung von Maturanten. Doch das gefällt vielen Medizinern gar nicht: Mehr als tausend Ärzte appellierten gegen eine Impfung von Kindern. Am Donnerstag sollte zudem in der Lombardei die Impfung von Personen im Alter von über 30 Jahren starten.