Zwei Menschen bei Unfall auf Westautobahn getötet

Ein tragisches Ende fand am Donnerstag gegen 2.45 Uhr die Fahrt von sechs Rumänen in einem Kleinbus auf der Westautobahn. Sie krachten zwischen Seewalchen und St. Georgen in einen vor einer Baustelle abgestellten Lkw der Asfinag. Zwei Insassen, ein 17-Jähriger und eine 49-Jährige, waren sofort tot. Die vier anderen wurden teils schwer verletzt, mussten ins Salzkammergut Klinikum gebracht werden.