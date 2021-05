Tractive füllte Futternapf mit über 28 Millionen €

„Arbeit geht erst los“

„So eine Finanzierung ist ja kein Lottogewinn, der von einer Sekunde auf die andere eintritt. Hinter uns liegen Monate der Vorbereitung und viele Zoom-Calls“, so Hurnaus, „die richtige Arbeit geht jetzt erst los“. Die Zeichen stehen auf Wachstum: In der Poststraße in Pasching wird ein neues Bürogebäude errichtet, das das Unternehmen in einem Jahr bezieht. „Wir haben dort Platz für über 250 Mitarbeiter“, sagt Hurnaus. Derzeit zählt Tractive 120 Beschäftigte.