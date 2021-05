Stadtchefin sieht neue Allianz in Ischl gelassen

Ex-SPÖ-Mann will SPÖ-Macht brechen

Denn der ehemalige SPÖ-Stadtrat Hannes Mathes will die Macht seiner Ex-Partei beenden. Allerdings nun doch nicht als Einzelkämpfer. Er kooperiert bereits fix mit der ÖVP und der Bürgerinitiative „Ischl kann mehr“. Mathes rechnet aber noch mit weiterem Zuwachs auf seiner überparteilichen Gemeinderatsliste: „Es stehen noch viele Gespräche mit interessierten Unterstützern in meinem Terminkalender!“