Papst küsste Arm von Holocaust-Überlebender

Im Jänner 1945 wurde sie von ihrer Mutter getrennt, die auf einen sogenannten Todesmarsch geschickt wurde. Am 27. Jänner 1945 wurde sie in Auschwitz von der Roten Armee befreit. In einem ARD-Interview gab sie zu Protokoll: „Ich war damals Kind und ich kann nicht genau sagen, was sich dort alles zugetragen hat. Ich kann mich nur erinnern, wie ich mich in der Kinderbaracke in der dunkelsten Ecke versteckt habe. In meiner Naivität dachte ich, dass ich, wenn ich mich verstecke und nicht zu sehen bin, dass sie mich nicht greifen werden.“