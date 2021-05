Ticketverkauf für „ Steiermark-GP“ beginnt

Erhältlich sind die Karten unter www.projekt-spielberg.com/formel-1. Das Formel-1-Rennen kam für jenes in der Türkei, das wegen der Coronasituation abgesagt werden musste, ins WM-Programm. Der „Grand Prix von Österreich“ als Teil zwei des Spielberg-Doppels geht am 4. Juli in Szene, dafür läuft der Ticketverkauf bereits auf Hochtouren.