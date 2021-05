Frisör schneidet Haare inmitten von Trümmern

Seine Frisörstube ist einem Bombenhagel zum Opfer gefallen, seine Existenz liegt - im wahrsten Sinne des Wortes - in Trümmern. Doch Hashim Al-Jrousheh weigert sich, die Hände in den Schoß zu legen und sich tatenlos seinem Schicksal zu ergeben. Inmitten von Schutt hat der stolze Mann seinen Salon wiedereröffnet, schneidet Haare, trimmt Bärte und ermöglicht seinen Kunden so etwas Normalität in der durch die Waffenruhe bedingt etwas aufatmende Region.