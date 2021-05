Doncic-Wahnsinn und Lakers-Ausgleich in der NBA

Die Los Angeles Lakers haben im Erstrunden-Duell des NBA-Play-offs mit den Phoenix Suns ausgeglichen. LeBron James und Co. siegten am Dienstag (Ortszeit) im zweiten Spiel der „best of seven“-Serie in Arizona mit 109:102 und stellten damit auf 1:1. Der im ersten Aufeinandertreffen schwache Anthony Davis schrieb 34 Zähler, 10 Rebounds und 7 Assists für die Lakers an, James holte 23 Punkte. Die nächsten Spiele finden in der Nacht auf Freitag bzw. am Sonntag in Los Angeles statt.