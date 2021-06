Dieser Nachtbalsam soll beim Einschlafen helfen

Wenn Milch mit Honig, Schäfchenzählen und Melissentee nicht helfen, sollten Sie es mal mit einem Nachtbalsam probieren. Hierbei handelt es sich um einen wohlriechenden Balsam, den Sie vor dem Schlafengehen auf der Brust auftragen und der beim Einschlafen helfen soll. In den USA ist das Produkt bereits Bestseller. Doch was macht den Wunder-Balsam so besonders?