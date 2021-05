Schrott-AKW Krsko ist gefährlicher als gedacht

„Man hat noch einmal viel Glück gehabt“

„Man hat wieder einmal Glück gehabt. Das kann bei schwereren Beben aber ganz anders aussehen. Was geschieht, wenn es im AKW direkt vor unserer Haustür kracht, will man sich nicht vorstellen - sondern lieber rechtzeitig den Aus-Schalter drücken“, appelliert der Aktivist an die Politik. Gottseidank läuft der europaweite Trend klar Richtung AKW-Ende: Deutschland steigt im kommenden Jahr 2022 aus, Belgien schaltet seine Reaktoren bis 2025 ab, in der Schweiz ist es im Jahr 2034 soweit.