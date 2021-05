Aufschrei: „Krsko ist ein einziges Hochrisiko!“

Doch nicht der politische Druck gehört erhöht: Aus Grüner Sicht hätte es die Steiermark auch in der Hand, Slowenien konkret beim „Ausstieg“ unterstützen zu können: „Bekannlich haben wir in der Steiermark ein enormes Potenzial und eine unvergleichliche Expertise in Sachen Erneuerbare Energien“, so Krautwaschl: „Schon vor über zwanzig Jahren waren in der Steiermark die ersten Solar-Pioniere zu Hause!“ Jetzt wäre es Zeit, hier eine überregionale Zusammenarbeit zu forcieren um die Atomgefahr so schnell wie möglich bannen zu können.