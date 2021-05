Ein starkes Duo im Kasten der Harder Handballer

In der nervenaufreibenden Auftaktpartie standen auf beiden Seiten die Torhüter im Brennpunkt. Bei den Tirolern war es Aliaksei Kishou, der zehn Hard-Geschosse entschärfte. Der 34-Jährige spielte mit St. Petersburg schon in der Champions League. Bereits von 2015 bis 2018 stand der weißrussische Nationalgoalie im gegnerischen Kasten. Dann folgte die Rückkehr in seine Heimat Minsk. In dieser Saison läutete der 1,93 m große Parade-Keeper seine zweite Ära in Schwaz ein. Mit dem 19-jährigen Tobias Alber verfügen die Tiroler aber nur über einen unerfahren Back-up-Goalie.