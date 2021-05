Grabowski: „Ich pack es gar nicht, unglaublich“

Mit Lena Grabowski, Heiko Gigler und Simon Bucher haben es am Samstag drei österreichische Athleten in die abendlichen Halbfinal-Läufe der Schwimm-EM in Budapest geschafft. Grabowski überzeugte über 200 m Rücken als Gesamtzweite mit neuem OSV-Rekord von 2:09,12 Minuten. Gigler kam als 16. im 50-m-Kraul-Vorlauf und später im nötigen Swim-off in 22,05 Sekunden ebenfalls mit neuem österreichischen Rekord weiter. Bucher stieg über 100 m Delfin in 52,25 Sekunden als 15. auf.