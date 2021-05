Suche nach Ex-Soldat: Ausnahmezustand in Belgien

In Belgien entwickelt sich die Suche nach einem flüchtigen Ex-Soldaten immer mehr zum nervenaufreibenden Katz-und-Maus-Spiel. Der mutmaßlich rechtsextreme ehemalige Berufssoldat gilt als Corona-Leugner und wird verdächtigt, terroristische Anschläge geplant zu haben. Eines seiner Ziele soll der bekannte flämische Virologe Marc Van Ranst gewesen sein, der mittlerweile an einen sicheren Ort gebracht wurde. In einem Abschiedsbrief habe der 46-Jährige geschrieben: „Es ist mir egal, ob ich sterbe oder nicht. Aber dann wird es mein Weg sein.“