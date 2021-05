Lehaci/Schwarz siegen auch über 500 m

Die Flachwasser-Kanutinnen Ana Roxana Lehaci und Viktoria Schwarz haben beim Weltcup in Barnaul (RUS) tolle Form bewiesen. Nach dem Sieg über die 200 m siegten die bereits für die Olympischen Spiele in Tokio qualifizierten Österreicherinnen am Samstag auch über die olympische 500-m-Distanz. Das Duo gewann nach 1:50,279 Minuten fast eine Sekunde vor den Argentinierinnen Sabrina Ameghino/Brenda Rojas. Beatriz Briones/Brenda Gutierrez (MEX) wurden Dritte.