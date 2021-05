Formel 1: „Ferrari könnte zur Bedrohung werden“

Nirgendwo anders ist die Poleposition so wichtig wie in den engen Straßenschluchten von Monte Carlo. In den letzten elf Jahren stand der spätere Sieger achtmal auf dem besten Startplatz. War vor dem Klassiker an der Côte d’Azur nur die Frage, ob Lewis Hamilton im „Silberpfeil“ oder Max Verstappen im Red Bull RB16B das Qualifying gewinnen würde, so sieht die Sache nun plötzlich anders aus. „Wir können für die beiden Spitzenteams eine Bedrohung werden“, lächelte Ferrari-Pilot Carlos Sainz. Und auch sein Teamkollege und Lokalmatador Charles Leclerc geht zuversichtlich in die heutige Zeitenjagd. „Es sieht fast zu gut aus, um wahr zu sein!“