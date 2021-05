Stadt Villach testet den Wasserstoff-Bus

Der erste Wasserstoffdemonstrationsbus wurde von Hamburg direkt nach Villach geliefert. Seit Montag ist er da, seit Dienstag im Linienverkehr unterwegs. Das „grüne“ Gefährt der Zukunft ist binnen zehn Minuten aufgeladen, schafft es mit einer Ladung locker von der Draustadt nach Wien, und wiegt in etwa so viel wie zwei ausgewachsene bzw. drei jüngere Elefanten. „Die Umstellung des Busverkehrs auf Wasserstoffantrieb hat europaweite Strahlkraft für den Standort. Wir wollen nun auch das Klimaministerium für dieses Projekt gewinnen, um Bundesmittel und EU-Gelder nach Kärnten zu holen“, verrät LR Sebastian Schuschnig - aufgrund seiner zweiten Coronaerkrankung via Telefon.