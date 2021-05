Deutsche GTI-Fans trotz Test in Luxusquarantäne

Seit 13. Mai ist der kleine Grenzverkehr zwischen Deutschland und Österreich wieder möglich, woraufhin sich Sandro (25) und Alexander (26) vergangenes Wochenende inklusive getuntem Audi auf den Weg zum Wörthersee aufmachten. „Wir beide hatten negative Tests, korrekt ausgefüllte Einreiseformulare und sogar nachgewiesene Antikörper. Die Grenzkontrolle lief problemlos, nach einem schönen Tag am Wörthersee ging der Horror in Schiefling los“, erzählt Sandro, der damit auf eine Polizeikontrolle beim Altstoffsammelzentrum anspielt: „15 Polizisten der Wiener Motorradstaffel nahmen uns in die Mangel, Dezibelüberschreitung und Tieferlegung kosten mich jetzt über 1500 Euro. Aber darüber beschwere ich mich gar nicht.“