Boko-Haram-Chef soll sich in Luft gesprengt haben

IS will Belohnung

Nun will der IS eine Belohnung für den Tod des Boko-Haram-Anführers. Denn im Jahr 2013 hatte das US-Außenministerium ein Kopfgeld in Millionenhöhe auf Shekau ausgesetzt, den die Terrororganisation nun einfordert. Doch die USA winkten bereits auf Twitter ab. Das Rewards for Justice Program, das mit Belohnungen für Hinweise und Informationen über Terroristen betraut ist, schrieb dort: „Hey IS-Typen. Nur zur Klarstellung: Ihr seid nicht berechtigt für die Belohnung für die Information zu seiner Identität oder Aufenthaltsort. So läuft das Programm nicht.“