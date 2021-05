Radikale Corona-Leugner arbeiteten teils für Heer

„Es ist kaum zu fassen, was hier von Corona-Leugnern versucht wurde. Dank akribischer Ermittlungsarbeit sind diese kriminellen Netzwerke enttarnt worden. Die Täter müssen mit der vollen Härte des Rechtsstaates bestraft werden“, sagte Innenminister Karl Nehammer und kündigte im Rahmen einer Pressekonferenz am Donnerstag an: „Dieser Schlag wird vermutlich nicht der letzte sein. Deshalb müssen wir weiter entschieden gegen die rechtsextreme Szene vorgehen.“