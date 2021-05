Flügelstreit in der Formel 1: Wolff droht Red Bull

In der Formel 1 ist erneut eine Diskussion über angeblich zu biegsame Aerodynamik-Teile an manchen Autos aufgekommen. Mercedes-Star Lewis Hamilton hatte zuletzt in Barcelona gegenüber Sky UK vor allem Red Bull zu biegsame Flügel an der Hinterseite ihrer Autos unterstellt und gemeint, dass die RB16B dadurch auf den Geraden „mindestens drei Zehntel Sekunden“ gewinnen würden.