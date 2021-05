Arbeitsmaschine blieb auf den Gleisen stecken!

Das hätte auch anders ausgehen können! Heute kurz nach 17 Uhr überquerte eine Aspaltmischmaschine einen Bahnübergang in Neudorf ob Wildon. Dabei blieb das Gerät irgendwie in den Gleisen hängen - und der mit 70 Fahrgästen besetzte Zug kam! Der Lokführer konnte geistesgegenwärtig so abbremsen, dass der Zug das Arbeitsgerät nur touchierte, dessen Fahrer konnte abspringen.