„Mit 200 Leuten keine richtige Stimmung in Disco“

Haben Sie auch Ideen, die für Sie als Discobetreiber richtig ungewöhnlich sind?

Gerade haben wir in Bayern einen Badesee mit Wasserrutsche und einem Tretbootverleih übernommen. So versuchen wir, unseren Mitarbeitern, die sonst im Empire vollbeschäftigt sind, den Job zu sichern. Im Marketing wurde sowieso weitergearbeitet, denn obwohl zugesperrt ist, muss man in den Social-Media-Plattformen aktiv bleiben. Sonst gerät man in Vergessenheit.