Nach Drogenkauf auf Freund mit Messer losgegangen

Der Welser (25) und sein Freund aus Wilhering (30) waren am Mittwoch nach Linz gereist, um Drogen einzukaufen: 600 Euro investierten sie in Cannabis-Kraut. Bei der Rückfahrt kam es zwischen den Freunden zu einem heftigen Disput. Auslöser war, dass der Ältere heimlich versucht hatte, einen Teil des Suchtgifts abzuzweigen. Dem Kumpan blieb das nicht verborgen, in Wilhering eskalierte der Streit. Der 30-Jährige stoppte die Fahrt und griff zum Messer. Daraufhin packte ihn der Jüngere, zerrte ihn aus dem Auto und rang ihn nieder. In der Hosentasche des Mühlviertlers fand er das abgezweigte Cannabis. Rasend vor Zorn versuchte er, mit dem Messer auf ihn einzustechen.