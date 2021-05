„Friends“-Fans in Sorge um lallenden Matthew Perry

In dem Clip, der am Mittwoch in den USA Permiere feierte und einen ersten Ausblick auf das geben soll, was die Fans beim Reunion der Kult-Serie „Friends“ erwartet, liest David Schwimmer in bester Ross-Manier eine Frage vor: „Wie lang war der Brief, den Rachel an Ross in der 1. Folge der 4. Staffel geschrieben hat?“ Die richtige Antwort kannte natürlich Jennifer Aniston selbst: „18 Seiten - Vorder- und Rückseite.“