Digitale Hilfe für Wirte und Hoteliers

Um die digitale Welt besser für Gastronomen und Hoteliers nutzbar zu machen, setzt der Verein mit Sitz in Ybbs an der Donau auf Schulungen: Nach dem Start eines Lehrgangs an der Wiener Tourismusschule in der Bergheidengasse Anfang April, begann gestern ein Lehrgang an der Schule in St. Pölten. Den Schülern wird etwa beigebracht, auf Zielgruppen maßgeschneiderte Anzeigen in den Social-Media-Kanälen zu erstellen. Von dort oder woanders abgeholt, kommt der Chatbot ins Spiel, der eine simulierte Kommunikation führt und etwa Zimmer- oder Tischreservierungen entgegennimmt. Der Chatbot kann auf den Betrieb exakt angepasst werden – die Anwendung und Programmierung lernen die Tourismusschüler jetzt in St. Pölten.