Dornbirner Juwelier wurde Opfer von Einbrechern

Die Täter müssen in der Zeit zwischen 5 und 5.30 Uhr die verglaste Eingangstür des Juweliergeschäfts in Dornbirn mit einem Stein eingeworfen und sich so Zutritt verschafft haben. Dort zerschlugen die Kriminellen mehrere Vitrinen und stahlen die darin ausgestellten Schmuckstücke. Anschließend gelang ihnen unbemerkt die Flucht.