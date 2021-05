Schönsonntagmarkt kommt zurück in die Altstadt

Der traditionelle Schönsonntagmarkt, der auch heuer wegen der Pandemie abgesagt werden musste, soll 2022 wieder zurück in die Wolfsberger Altstadt. Dort, an seinem ursprünglichen Standort, wurde bereits vor mehr als 400 Jahren getandelt, gefeilscht und gefeiert. Anlass für diese Überlegungen ist die schwache Frequenz in Kleinedling. Die Plan stößt auf großes Interesse.