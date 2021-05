Drache Lenzibald erwacht aus dem Corona-Schlaf

Lenzibald kommt auch heim

Man hat die Zeit aber genützt: Mit einem überdimensionalen Spezial-Staubwedel und auch einem riesigen Gerüst für den Märchenhauptplatz rückte man dem Staub der Zeit zu Leibe. Und auch technisch wurde aufgerüstet, damit auch während der Lockdowns die Grottenbahn „online“ blieb: Es gibt einen neuen „Märchen-Podcast“ auf der Homepage, in dem viele Lieblingsmärchen vorgelesen werden. So kommen Drache Sebastian und auch Rotkäppchen am Smartphone oder Tablet in die eigenen vier Wände.