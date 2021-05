Streit um verschobene Operationen im Salzkammergut

Chirurg widerspricht

Dieser Darstellung, von der er in einem regionalen Medium gelesen hat, widerspricht allerdings der Chirurg Dr. Peter Holzberger, langjähriger Oberarzt am Teil-Klinikum Gmunden. In einem geharnischten Mail an die Führung der Gesundheitsholding des Lande beschwert er sich über „die völlige Uninformiertheit“ Königswiesers. Denn: „Auf der Chirurgie in Gmunden ist das Verhältnis gerade umgekehrt.“ Also wohl eher 80 Prozent Absetzquote.