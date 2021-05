„renAIssance“: Vatikan gründet Stiftung für KI

„Müssen Diktatur dieser neuen Technologien vermeiden“

Der Bischof warnte vor einer Einschränkung des allgemeinen Zugangs zu Informationen, wenn die Entwicklung und der Einsatz künstlicher Intelligenz ausschließlich von Konzernen, Sicherheitsorganen und Regierungen kontrolliert werde. „Auch Algorithmen erfordern eine moralische Dimension. Was wir vermeiden müssen, ist eine Diktatur dieser neuen Technologien und dass derjenige, dem die ‘Big Data‘ gehören, damit macht, was er will. Und wir wollen nicht, dass die technologische Entwicklung außerhalb einer humanistischen Perspektive stattfindet“, erklärte Paglia.