Merkel warnt vor Abhängigkeit von IT-Konzernen

Das Auto der Zukunft werde mehr ein digitales Objekt „mit guter Fahrmöglichkeit sein als ein Auto mit ein paar Chips drin“, sagte sie. Deutschland und die EU müssten sich anschauen, über welche Fähigkeiten sie verfügen müssten, um in der Konkurrenz etwa mit großen amerikanischen IT-Konzernen noch bestehen zu können. „Da sind wir im Wettlauf mit denen, die ganz aus der digitalen Welt kommen“, fügte sie hinzu. „Den können wir noch gewinnen.“ In Europa fehle es allerdings an guten Softwareunternehmen, die man entwickeln müsse, so die Kanzlerin. Das EU-Wettbewerbsrecht erschwere zudem, dass Weltmarktfirmen mit einer ausreichenden Kapitalausstattung entstehen könnten, kritisierte Merkel.