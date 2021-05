Wien: 54-Jährigen nach Raub mit Waffe bedroht

Verhaltenstipps der Polizei:

In diesem Zusammenhang gab die Wiener Polizei Verhaltenstipps: Sobald man sich im Pkw befinde, sollte man diesen versperren. „Des Weiteren wird geraten, keine Gegenwehr zu setzen, geforderte Wertgegenstände herauszugeben und umgehend die Polizei zu verständigen“, so Dittrich. „Wenn es dem Betroffenen in so einer Situation möglich ist, ist es für Fahndungsmaßnahmen zweckdienlich, sich das Äußere, wie beispielsweise Kleidung, Körpergröße, aber vor allem besondere Merkmale, wie Narben oder Tätowierungen, zu merken.“