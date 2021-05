Ältester Australier schwört auf Ekel-Delikatesse

Kruger wohnt in einem Altenheim in Roma im Osten Australiens - die Leiterin der Institution berichtet, dass der rüstige Rentner geistig topfit ist. Sein Gedächtnis sei für sein hohes Alter sogar erstaunlich. Seit Montag ist er mit 111 Jahren und 124 Tagen sogar der älteste Mann, der jemals in Australien gelebt hat.