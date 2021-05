Adi Hütter frustriert: „Wir haben‘s alle vergeigt“

„Es ist so gut wie vorbei, die ganze Mannschaft samt Trainer hat heute versagt“, ärgerte sich Mittelfeldspieler Sebastian Rode und legte nach: „Wenn eine Mannschaft, die bereits abgestiegen ist, den Sieg mehr will als eine Mannschaft, die noch um die Champions League kämpft, ist das ernüchternd.“ Auch das Statement des scheidenden Sportvorstands Fredi Bobic klang nach Kapitulation: „Es war nicht eingeplant, dass wir hier ein Spiel verlieren. Am Ende des Tages wird es jetzt wahrscheinlich Platz fünf.“