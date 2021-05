Leere Dorfläden und Kassen ohne Touristen

Der Lebensmittelhandel war einer der Profiteure der Corona-Pandemie. Nicht nur die anfänglichen Hamsterkäufe sorgten für gut gefüllte Kassen in den Supermärkten. Anders sieht es aber bei jenen Läden aus, die in touristisch geprägten Regionen liegen. Dort hat sich das Ausbleiben von Urlaubern schmerzlich in der Bilanz niedergeschlagen. Das Land Vorarlberg will nun rasch aushelfen.