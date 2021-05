Özil positioniert sich auch im Nahost-Konflikt

Die wachsenden Spannungen zwischen den Israelis und den Palästinensern erreichten auch die Fußballwelt. Wie schon in der Vergangenheit präsentierte sich Özil, der derzeit bei Fenerbahce in der Türkei spielt, gewohnt politisch und postete auf Twitter ein Bild, der von vielen Usern als eindeutige Stellungnahme an der Seite der Palästinenser gesehen wird.