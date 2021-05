Bald wieder Bühne frei für die steirischen Kinder

Vertrauen ist es, das für ihn die Arbeit mit den Kindern ausmacht. Das Next Liberty hat mit dem Skating Amadeus Chor etwa auch ein Angebot für Jugendliche geschaffen, die es im Leben nicht so leicht haben. Für Schilhan ein „Herzensprojekt“ - das auch etwas bewirkt. „Wir hatten ein junges Mädchen im Chor. Im Stadtpark ist sie quasi in ein dunkles Reich hinabgestiegen.“ Der Chor hat die 16-Jährige aufgefangen „Und jetzt hat sie eine Lehrstelle.“