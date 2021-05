AGB-Zustimmung: WhatsApp erhöht Druck auf die User

WhatsApp-User erhalten Benachrichtigungen

Die Zustimmung zu den neuen AGB will man, bevor diese am 15. Mai in Kraft treten, aber auch von den Nutzern in Europa. Wer den AGB noch nicht zugestimmt hat, erhält daher dieser Tage eine Benachrichtigung in WhatsApp. Noch kann diese einfach übersprungen werden. Nach dem Stichtag drohen Europäern, welche die neuen AGB nicht akzeptiert haben, aber Einschränkungen bei der WhatsApp-Nutzung.