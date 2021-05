Zwei Millionen Gratis-Tests für die Tiroler

„Anfang März bei den ersten Tests war der Ansturm groß, dann wurde es etwas ruhiger“, heißt es in der Festungs-Apotheke in Kufstein. Nun steige die Nachfrage wieder. „Vermutlich, weil die Tests bald ja auch als Eintrittskarte in Gastronomie und Co. genutzt werden können.“ Beim Alter der Personen, die die Tests holen, merke man eine Durchmischung. In den Monaten März und April habe man im Schnitt bis zu 1200 Testkits ausgegeben.